Lazio Bologna, le probabili formazioni: dubbi in difesa

Lazio-Bologna, l’appuntamento è per il 29 febbraio, alle ore 15. La gara sarà valida per la 26^ giornata di Serie A

Si avvicina la gara della Lazio contro il Bologna, l’appuntamento è per sabato 29 alle ore 15 allo Stadio Olimpico. Inzaghi dovrà fare i conti con qualche dubbio legato alla difesa: le sue scelte saranno legate oobligatoriamente alle condizioni di Acerbi. A Genova, il Leone è stato sostituito da Vavro, in assenza di Luiz Felipe fermato dal Giudice Sportivo. Il mister, però, potrò contare sul brasiliano e rivedere il pacchetto arretrato.

Sugli out laterali, Jony e Marusic sembrano andare verso la conferma; davanti ancora Caicedo in tandem con Immobile.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

All.: Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Dominguez; Orsolini, Olsen, Barrow, Palacio.

All.: Sinisa Mihajlovic.