Lazio-Bologna: i precedenti con Maresca. Ecco quando l’arbitro ha già incontrato i biancocelesti

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i precedenti con l’arbitro Maresca, direttore di gara della sfida contro il Bologna.

I PRECEDENTI– «La designazione arbitrale della 25ª giornata di Serie A TIM ha assegnato la direzione della gara Lazio-Bologna a Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Mondini e Ricci: Feliciani sarà il IV ufficiale mentre Mazzoleni e Di Martino sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR.

Sarà il 25° incrocio per Di Bello con la Lazio, il club più arbitrato dal fischietto campano: 12 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte il bilancio. In questa stagione, ha già arbitrato la Lazio in occasione delle sfide con Juventus e Inter in Serie A TIM.

Sono invece 12 i precedenti con il Bologna con 4 vittorie, 5 pareggi e 5 k.o. per i felsinei».