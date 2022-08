Lazio Bologna, Pedro out: Zaccagni è pronto e motivato. I dettagli

Quasi sicuramente Pedro non prenderà parte al match contro il Bologna: si scalda Mattia Zaccagni

Ieri pomeriggio a Formello durante la seduta di allenamento non volava una mosca. L’unica voce quella di Sarri. Continui richiami a recuperare alto il pallone, ad aggredire gli spazi e gli avversari: ha visto troppo poco in attacco, per come era abituato. Oltre al danno della squadra che non segna, anche la beffa dell’infortunio di Pedro, che salterà il match contro il Bologna per un pestone alla caviglia ricevuto nell’amichevole di Valladolid.

Si scalda quindi Zaccagni – reduce da un’estate intensa – che ha fatto una promessa a sé stesso durante il ritiro di Auronzo: «Voglio andare in doppia cifra». Dovrà prendere per mano anche la Lazio, come fatto soprattutto nella fase centrale della stagione, coincisa con la prima convocazione in azzurro. A destra, nel tridente d’attacco, Felipe Anderson è intoccabile e lo dimostrano i numeri dello scorso anno: 48 presenze su 48 per il brasiliano tra campionato, Europa League e Coppa Italia, contro le 41 di Pedro, le 40 di Immobile e le 39 di Zaccagni.