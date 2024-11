Lazio Bologna, Miroslav Mihajlovic: «Mi servirà una di quelle sciarpe doppie, sono nato laziale, ma il rossoblù...»

Lazio Bologna, le parole di Miroslav Mihajolvic, figlio di Sinisa e allenatore nelle giovanili dei rossoblù sulla partita tra le due ex squadre del padre

Lazio Bologna è una gara che richiama un uomo che unisce fortemente le due squadre e che manca a tutti: Sinisa Mihajlovic. Il figlio Miroslav a La Gazzetta dello Sport ha parlato in merito alla sfida.

PAROLE – «E’ la gara di papà. Sarò all’Olimpico. E mi ci vorrebbe una di quelle sciarpe doppie… Io sono nato e cresciuto laziale, lo sono da quando ero bambino, si sa, ma anche il Bologna è dentro la famiglia Mihajlovic: per quel tantissimo che ha fatto con e per papà e per l’opportunità formativa che sta dando a me. Il cuore è diviso, come… quella sciarpa. Ora come ora dico “Vinca il migliore”. Sarò neutrale dai…».