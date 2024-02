Lazio Bologna, il match di Sinisa: le iniziative per ricordare Mihajlovic nel pre-gara

Lazio Bologna, il match di Mihajlovic: ecco tutte le iniziative prima del match per ricordare l’indimenticabile doppio ex

Come sempre in occasione di questo match, Lazio e Bologna si prenderanno del tempo nel pre-partita per ricordare Mihajlovic e rendere onore alla memoria dell’indimenticabile doppio ex dell’incontro.

Verranno posizionate a bordocampo le sue maglie indossate in carriera, sotto lo sguardo della moglie Arianna e dei figli Dusan, Marco, Miroslav, Virginia, e Viktorija. Sui maxi-schermi scorreranno le immagini più belle del suo passato biancoceleste.