Lazio Bologna, gol di Isaksen: i biancocelesti passano in vantaggio -VIDEO. Ecco le immagini

Al 18′ passa in vantaggio la LAZIO! Altra palla recuperata da Isaksen che serve Immobile, il centravanti gliela ridà e il danese di prima intenzione batte Skorupski, firmando la prima rete dell’incontro, è il secondo gol in Serie A per il danese.