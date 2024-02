Lazio-Bologna, dove vedere il match in tv e streaming

Lazio-Bologna, alla vigilia della partita contro gli emiliani di campionato ecco dove veder il match fondamentale per la Champions

Ormai ci siamo l’attesa è finita, domani la Lazio torna in campo per archiviare la splendida serata con il Bayern e ripartire per la corsa ad un posto alla prossima Champions. Domani il match inizierà alle ore 12,30 e sarà trasmesso su Dazn ma anche su Sky, ma non dimenticate la consueta cronaca testuale su LazioNews24!