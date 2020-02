Bologna, conferenza stampa De Leo: «Non molliamo mai, come la Lazio»

Attraverso una videoconferenza, l’assistente di Mihajlovic De Leo ha presentato la gara dell’Olimpico: Lazio-Bologna

Per ottemperare all’ordinanza regionale, il Bologna ha annullato la conferenza stampa di De Leo, per poi registrarne una a porte chiuse. L’assistente di Sinisa Mihajlovic ha così parlato in vista della gara contro la Lazio: «Si affrontano due squadre che non mollano fino alla fine. Loro hanno grande intensità e concentrazione, sarà una bella partita. Abbiamo recuperato qualche giocatore che ci permetterà di gestire meglio i novanta minuti. Soriano? Sta bene, deve solamente riprendere il ritmo partita».

Analizzando poi l’atteggiamento che il suo Bologna dovrà avere, commenta: «Non dobbiamo avere un atteggiamento passivo o remissivo, significherebbe consegnarci alle loro fauci. Dall’altra parte dobbiamo essere consapevoli dei momenti complicati della gara dove dovremo essere resilienti per poi sfruttare i momenti in cui dovremo mettere fuori il nostro coraggio e la nostra leggerezza per ribaltare il fronte».

Matteo Pesce