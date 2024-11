Lazio Bologna, due rossoblù verso il recupero? Le ultime dai rossoblù

Lazio Bologna, le ultime sulle condizioni degli infortunati in casa rossoblù: Vincenzo Italiano recupera due pedine per l’Olimpico

Il Bologna è fortemente concentrato sulla sfida contro la Lazio. Nel mezzo anche qualche novità sugli infortuni. Ecco il comunicato.

COMUNICATO – «Continua a Casteldebole la preparazione dei rossoblù a #LazioBFC: oggi la squadra ha svolto una partitella di allenamento insieme al Sasso Marconi, formazione di Serie D, cui hanno partecipato anche Emil Holm e Santiago Castro. Nel pomeriggio rientrerà in città Jhon Lucumi dopo gli impegni in Nazionale. Lavoro differenziato per Oussama El Azzouzi, Dan Ndoye e Michel Aebischer».