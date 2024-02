Lazio Bologna: la classifica aggiornata dopo la sconfitta dei biancocelesti. Ecco come cambiano i posizionamenti delle squadre

Dopo un ottimo avvio, in cui la Lazio si porta avanti con la rete di Isaksen, nel finale di primo tempo un errore di Provedel costa il pareggio ai biancocelesti. Nel secondo tempo la reazione non arriva e tra l’occasione di Castellanos e quella di Zirkzee ad avere la meglio. La Lazio (seppur con una partita in meno) scivola in fondo, il quinto posto occupato dai falsinei dista ora 8 punti. Di seguito la classifica al completo.

INTER 63

JUVENTUS 54

MILAN 52*

ATALANTA 45*

BOLOGNA 45

ROMA 38*

FIORENTINA 37*

LAZIO 37*

NAPOLI 36*

TORINO 36*

MONZA 30*

GENOA 30

LECCE 24

FROSINONE 23*

UDINESE 22*

EMPOLI 21*

SASSUOLO 20*

VERONA 20

CAGLIARI 18*

SALERNITANA 13