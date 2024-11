Lazio Bologna, quel trio di centrocampo non si tocca. Giocatori che cambiano la squadra: il piano di Baroni

Lazio Bologna, un trio di centrocampo che cambia la squadra di Baroni: ecco il suo piano verso il match di questa sera

In casa Lazio ci si prepara al match contro il Bologna in programma questa sera, valido per la tredicesima giornata di campionato. Baroni orientato a schierare dall’inizio un centrocampo a tre con i suoi assi insieme dal primo minuto.

Come spiega il Corriere dello Sport, con Guendouzi (unico ad aver superato i 1000 minuti in campionato) e Rovella (nel ruolo di play-guastatore a spezzare le linee avversarie), ci sarà anche Vecino. L’uruguaiano nella doppia veste di centrocampista-trequartista, che permetterà di cambiare anche a gara in corsa il modulo, con un 4-2-3-1 di scorta sempre a portata.