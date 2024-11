Lazio Bologna, occhio a Castro, ha già segnato a 5 squadre in Italia

Lazio Bologna, Castro spinge per una maglia da titolare: l’attaccante argentino appena ventenne ha già segnato a cinque squadre diverse in Serie A

In Lazio Bologna il tecnico dei felsinei Vincenzo Italiano non ha ancora sciolto le riserve su chi sarà l’attaccante titolare, ma se sarà in condizione di giocare dal primo minuto, difficilmente farà a meno di Castro.

Come riportato da Corriere dello Sport l’attaccante argentino, classe 2004, ha già segnato a cinque squadre dal suo arrivo in Serie A: Juventus, Monza, Como, Atalanta e Roma. Nessun altro calciatore della sua età nel campionato italiano ha fatto gol a così tante squadre diverse e questa sera punta alla sesta diversa.