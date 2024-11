Lazio Bologna, come sta Castro? Le condizioni dell’argentino

Lazio Bologna, le condizioni di Santiago Castro, attaccante dei rossoblù: sarà a disposizione di Italiano per la sfida dell’Olimpico

Domenica all’Olimpico si gioca Lazio Bologna e in casa rossoblù tengono banco le condizioni di Santiago Castro.

L’attaccante argentino, come riportato dal Corriere dello Sport, non ha giocato durante la partitella contro la Primavera, continuando il lavoro personalizzato a parte a causa di una contusione rimediata tre settimane fa e non ancora smaltita. Durante la sosta staff medico e preparatori hanno potuto lavorare sul rafforzamento del muscolo: contro i biancocelesti dovrebbe essere in grado di giocare.