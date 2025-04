Lazio Bodo Glimt, nuovo incentivo per i calciatori? Lotito pensa ad un premio in caso di qualificazione alla Champions

Lazio Bodo Glimt, Lotito sta valutando di offrire un premio bonus in caso di qualificazione alla prossima Champions: le ultime da Formello

Questa sera scenderanno nuovamente in campo le squadre rimaste in gioco per i quarti di finale di Europa League tra le quali si sfideranno Lazio Bodo Glimt. La sfida contro i norvegesi si preannuncia ostica ma non insormontabile e la cornice di pubblico presente all’Olimpico garantirà sufficiente carica per spronare i giocatori.

In virtù di questo il presidente biancoceleste m stando a quanto riportato da Il Messaggero, sta pensando ad un premio ai calciatori. In vista di questo difficile finale di stagione il patron biancoceleste potrebbe decidere di aumentare i 2 milioni già fissati per un’eventuale qualificazione alla prossima edizione della Champions. Qualificazione che potrebbe arrivare anche tramite la vittoria della Coppa.