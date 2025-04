Lazio Bodo Glimt, la coreografia dei tifosi biancocelesti nella sfida d’Europa League contro i norvegesi

Condividi via email

Lazio Bodo Glimt la coreografia dei capitolini colpisce tutti: ecco cosa hanno preparato i supporters biancocelesti

Questa sera i biancocelesti devono superare un grosso ostacolo che aprirebbe loro le porte verso la semifinale d’Europa League. La squadra di Baroni infatti è in campo all’Olimpico di Roma per tentare di rimontare i due gol di svantaggio subiti in Norvegia

A colpire più di tutto in questo avvio di partita di Lazio Bodo Glimt è il colpo d’occhio che cade sui tifosi di casa che hanno mostrato una bellissima coreografia. La scritta mostrata dagli aquilotti è: «You’re My Wonderwall».