Lazio, Bisoli: «I biancocelesti hanno giocatori sopra la media!»

Pierpaolo Bisoli, allenatore, è intervenuto per parlare del campionato della Lazio

Pierpaolo Bisoli, ex tecnico del Brescia, è intervenuto ai microfoni di TMW per fare il punto della situazione in casa Lazio. Ecco ciò che ha detto:

«Brescia-Lazio? Se le rondinelle facessero una partita al top riuscirebbero a fare punti anche contro squadre forti come quella biancoceleste, ma in Serie A ad ogni distrazione ti puniscono. I biancocelesti hanno in squadra 3 o 4 giocatori sopra la media. Correa e Milinkovic li ho visti domenica e poche squadre possono disporre di certi calciatori. Può durare, anche se rispetto a Juventus e Inter non ha la stessa rosa».