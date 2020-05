Lazio, Biava: «La Coppa Italia contro la Roma la soddisfazione della mia carriera»

Lazio, nel giorno del suo compleanno Giuseppe Biava si è raccontato ai microfoni di Lazio Style Radio: ecco le sue parole

Giuseppe Biava oggi spegne 43 candeline ed è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio ricordando anche la vittoria della Coppa Italia del 2013.

«Rispetto a qualche tempo fa le cose stanno migliorando, con la fase 2 stiamo avendo un po’ più di libertà. Bisogna essere ottimisti, anche se la preoccupazione c’è. Mi sono tolto molte soddisfazioni. Vincere la Coppa italia contro la Roma è stato il momento più alto della mia carriera. Sono orgoglioso, sono partito dal nulla per poi arrivare in Serie A. Giocare con la Lazio non è da tutti, ho conosciuto grandi campioni lì, come Klose. Ancora capita che qualche tifoso della Lazio mi fermi, anche a Bergamo. Mi ringraziano per il 26 maggio, fa piacere essere ricordato. Cosa ricordo di quella finale? Ho tenuto la maglia di quella gara, ce l’ho ben custodita. Non la darò mai a nessuno, nemmeno sotto tortura».