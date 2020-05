Lazio, Biava: «Ricordo tutto di quella giornata, fu un’impresa incredibile»

Lazio, anche Giuseppe Biava ha ricordato la vittoria della Coppa Italia del 2013, quella giornata rimasta nella storia

Non poteva mancare Giuseppe Biava a ricordare quella storica vittoria della Coppa Italia il 26 maggio. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club biancoceleste.

«Mi è tornata in mente tutta la giornata e il mix di sentimenti che abbiamo provato quel giorno. Ricordo Floccari che si lasciò proprio andare: è un tipo tranquillo, ma quella volta festeggiò come un matto. Ricordo bene tutto il percorso: anche la semifinale con la Juve fu assurda. In finale sapevamo che avevamo un compito importante anche per i nostri tifosi. La gente che ci acclamava in quel modo è qualcosa che ti rimane sempre dentro: vedere tutta quelle bandiere e sciarpe è stato qualcosa di straordinario. Sapevamo di rimanere nella storia: così come la Lazio del ’74 abbiamo fatto un’impresa incredibile».

CAMPIONATO – «Al momento dello stop la Lazio stava andando fortissima. Questo stop è un’incognita perché adesso non sappiamo come possa essere la ripresa. Ma il fatto che la Juve stia lì, a un solo punto è un dato di fatto. Quindi la speranza è che la Lazio possa riprendere da dove si era fermata. Lo Scudetto sarebbe bellissimo».