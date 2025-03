Lazio, Riendle racconta Gascoigne e l'anno nella capitale

Lazio, l’ex biancoceleste rilascia una curiosa intervista in cui racconta Gascoigne e l’anno trascorso con lui a Roma

In un intervista rilasciata a FourFourTwo, l’ex Lazio Riendle ha raccontato della sua esperienza in biancoceleste ricordando in modo particolare un suo grande ex compagno di squadra ossia Gascoigne

GASCOIGNE – Gascoigne alla Lazio? Ci sono così tante storie! Dico sempre a Thomas Doll e Aron Winter che potremmo scriverci un libro. Sono successe così tante cose… e ho giocato con lui solo per un anno! Una volta ero in stanza in albergo con Doll e Winter quando Gazza ha bussato alla porta. Era lì in piedi, nudo, con una confezione di birra da sei e ci disse: ‘Dai, ragazzi, facciamoci una birra’. Noi gli abbiamo risposto: ‘No, Gazza, domani abbiamo la partita e non vogliamo bere il giorno prima

Un’altra volta, invece, eravamo sul pullman della squadra quando il nostro allenatore dell’epoca, Dino Zoff, si addormentò. E Gazza andò a sedersi accanto a lui completamente nudo! Il mister fortunatamente riuscì a vedere il lato divertente dello scherzo e si mise a ridere. Zoff sapeva di doverlo prendere per quello che era, l’ha gestito molto bene