Lazio, Berisha: «Spero di stare bene, voglio aiutare la squadra»

Valon Berisha, al termine della gara contro il Cluj, ha analizzato la sconfitta ai microfoni di Sky

Altra sconfitta per la Lazio. La squadra di Inzaghi ha perso l’occasione di riscattarsi dopo la caduta di Ferrara. In campo, però, si è rivisto anche Valon Berisha: il centrocampista, tornato in forma dopo gli infortuni della scorsa stagione, non vede l’ora di giocare con continuità. A Sky, la sua analisi dopo il match: «Primo tempo siamo stati in possesso e avevamo tutto sotto controllo controllo. Tutti abbiamo fatto cose belle, Bastos ha fatto gol, il secondo tempo più instabile. Rimangono 5 partite e cerchiamo di fare bene. Spero di stare bene fisicamente e giocare tanto per la Lazio, io voglio vincere con la mua squadra. Quest’anno passato è stato molto difficile per me, perchè sono arrivato in una nuova squadra, con una nuova lingua ed una nuova cultura. Speriamo per questa».