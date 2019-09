Lazio, Acerbi: «Ci risolleveremo come sempre. Testa alta ed un po’ di coraggio in più»

Al termine della sconfitta della Lazio contro il Cluj, anche Francesco Acerbi si è espresso sulla gara ai microfoni di Sky

Dopo le parole di Simone Inzaghi al termine della sconfitta della Lazio contro il Cluj, sono arrivate quelle di Francesco Acerbi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: «Bisogna guardare avanti. Giochiamo bene, ma ci manca qualcosa. Lavoreremo, non ci voleva, non abbiamo fatto due brutte partite. La strada è questa, mancano due giorni alla gara col Parma. Su la testa, ed un po’ di coraggio. Il Cluj è una buona squadra, fisica, che corre. Ci manca quel pizzico in più che dobbiamo tirar fuori. Per fortuna siamo all’inizio, il morale deve essere su. Dobbiamo cercare di vincere subito domenica. Adesso analizzeremo gli errori, c’è tempo, ci vogliono determinazione e cattiveria. Ci risolleveremo come abbiamo sempre. Meno belli, più concreti? Credere un po’ più in noi stessi, dare qualcosa in più anche quando arriva la stanchezza. Tutti insieme dobbiamo andare oltre per cercare di portare a casa il risultato. Bisogna guardarsi dentro ed essere umili».