L’amichevole tra la Lazio e il Benevento, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma, sarà visibile su Dazn. Una buona notizia per i tifosi che non potranno assistere al match a causa delle restrizioni legate al Covid-19.