Lazio, Bellucci su Lotito: «Il rapporto fra presidente e tifosi dipende dai risultati»

L’ex attaccante doriano è intervenuto ai microfoni di Sampnews24 e ha parlato anche della figura del presidente societario

Al centro di ogni squadra di calcio ci sono sia i tifosi ma anche il presidente: molto spesso i rapporti fra i due sono tesi ma in altri casi invece c’è solidarietà e affetto. Tra questi c’è anche il patron della Lazio Claudio Lotito, chiamato in causa da Claudio Bellucci. L’ex attaccante è stato intervistato da Sampnews24.com e ha trattato il tema Massimo Ferrero, presidente dei doriani. Bellucci infatti ha parlato di rapporti influenzati dai risultati, facendo riferimento appunto a Lotito:

«Sono quasi sei anni che Ferrero ha rilevato la Sampdoria e dal primo giorno è sempre stato così. Il problema è che fino all’anno scorso i risultati li ha sempre ottenuti, quest’anno invece la squadra non sta andando bene. Diciamo che Genova, e soprattutto i tifosi della Samp, non vedono di buon occhio Ferrero per le esternazioni che fa, ma ora quel che conta è salvarsi. Questa è la priorità, che la Sampdoria rimanga in Serie A, il resto non conta. L’altro giorno, con un mio ex compagno di squadra, parlavamo di Lotito, che era duramente contestato fino a poco tempo fa e adesso guardate… È tutto molto legato ai risultati».