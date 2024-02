Lazio-Bayern, spunta un retroscena su Tuchel: il tecnico ha detto questo dopo la gara

Lazio-Bayern, al termine della partita contro i biancocelesti il tecnico tedesco sbotta e si scaglia nei confronti dei suoi calciatori

La sconfitta contro la Lazio ha complicato i piani di qualificazione del Bayern, ed alimenta il malumore viste anche le sconfitte in campionato. Al termine di Lazio-Bayern, spunta un retroscena che riguarda Tuchel riportata da Bild, spiegando come Tuchel abbia preso malissimo la reazione della squadra contro i biancocelesti.

Il tecnico, aggiunge il quotidiano non ha gradito inoltre che la squadra non voleva correre i rischi durante la gara. Il Bayern non sarebbe in grado, secondo lui, di trasformare l’elemento sorpresa nel gioco, che porta giocatori come Leroy Sané o Jamal Musiala a duellare con gli avversari.