Lazio-Bayern Monaco, provvedimenti nell’ambito della sicurezza per il match dell’Olimpico: le ultime in vista della sfida

La gara tra Lazio e Bayern Monaco in programma per il 14 febbraio alle ore 21.00, presso lo Stadio Olimpico di Roma. Tanti i controlli e le modifiche che fin dal giorno prima riguarderanno la viabilità nelle strade della Capitale, con una particolare attenzione rivolte a quelle che si dispiegano intorno al noto impianto cittadino. Di seguito tutte le informazioni diffuse sul sito ufficiale romamobilita.it:

“Il 14 febbraio allo stadio Olimpico dalle 21 si gioca la partita Lazio-Bayern Monaco, valida per la Uefa Champions League.

Oltre al consueto piano che verrà attuato nell’area del Foro Italico con divieti di sosta ad ampio raggio, i provvedimenti nell’ambito della sicurezza con effetti sulla viabilità scatteranno già il giorno prima“.

RIMOZIONE VEICOLI E PARCHEGGIO TIFOSI – “Rimozione dei veicoli in alcune strade vicino a via del Colosseo dove si trova un locale che è tradizionale punto di ritrovo delle tifoserie straniere. Le strade dove entro le 7.00 del 13 febbraio saranno rimossi i veicoli sono largo Corrado Ricci, via Cavour (tra largo Ricci e via del Cardello), via del Colosseo (tra largo Ricci e via Frangipane), la stessa via Frangipane (tra via del Colosseo e via del Cardello), via del Cardello (tra via Frangipane e via Cavour), vicolo e via del Buonconsiglio, via del Pernicone. In vista dell’afflusso dei tifosi, sarà loro riservata un’area di parcheggio sul lungotevere della Vittoria: entro le 7 del 14 febbraio dovranno quindi essere rimossi i veicoli da piazzale Maresciallo Giardino a via Timavo“.

RIMOZIONE VEICOLI E PUNTO DI RACCOLTA TIFOSI – “Un provvedimento di viabilità riguarderà anche piazzale delle Canestre, dove sarà attivato un punto di raccolta per i tifosi che saranno poi accompagnati all’Olimpico su autobus pubblici e scortati dalle Forze dell’Ordine. Entro le 8.00 del 14 febbraio, dovranno essere rimossi eventuali veicoli da piazzale delle Canestre, viale Washington tra piazzale Flaminio e piazzale del Fiocco, viale La Guardia tra piazza del Fiocco e piazzale delle Canestre, via del Galoppatoio dall’uscita del parcheggio all’altezza di piazzale delle Canestre“.

CHIUSURA AL TRAFFICO– “Possibile chiusura al traffico da via San Paolo del Brasile a viale Washington“.