Lazio Bayern Monaco, retroscena Sarri: cosa ha fatto il tecnico

Lazio-Bayern Monaco, retroscena Sarri: il tecnico ha preparato una doppia seduta video per studiare i tedeschi a Formello

La Lazio, dopo la fondamentale vittoria contro il Cagliari di sabato pomeriggio, è tutta concentrata sulla sfida di domani contro il Bayern Monaco in Champions League.

Come riportato dal Corriere dello Sport, è spuntato un interessante retroscena sulla preparazione della gara da parte di Sarri: il tecnico, tra la prima e la seconda seduta di allenamento intervallate dalla conferenza in programma alle 14, ha preparato due dettagliate analisi video per i suoi calciatori. Il Comandante pianifica l’impresa.