Lazio Bayern Monaco, un sogno durato 24 minuti. L’amarezza di Inzaghi

Le parole di Simone Inzaghi nel post partita di Lazio-Bayern Monaco, riportate da Tuttosport. L’entusiasmo biancoceleste si spegne presto

«Dura 24 minuti il sogno della Lazio. Il tempo per il Bayern Monaco di piazzare l’uno-due e chiudere in anticipo il discorso qualificazione», questo il giudizio spietato di Tuttosport nell’edizione odierna. L’impresa, già improba alla vigilia, è resa più complicata dallo sciagurato errore di Musacchio che manda in porta Lewandowski. Il polacco vince il duello con Immobile, a tratti nervoso e spaesato.

A fine gara Inzaghi è più frastornato che deluso: «Siamo stati troppo contratti. I gol dovevano farli loro e invece li abbiamo agevolati. Tre reti su quattro ce le siamo fatte da soli. Sarà uno step per crescere ulteriormente».