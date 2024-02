Lazio-Bayern Monaco: Sarri dovrà rinunciare a due infortunati? La situazione

Per Lazio-Bayern in programma mercoledì sera, Maurizio Sarri dovrà rinunciare a due big infortunati: ecco chi

Pessime notizie in casa Lazio per quanto riguarda l’infermeria: Maurizio Sarri dovrà rinunciare a due titolare, al momento infortunati, che non recupereranno per la sfida di mercoledì sera.

Mattia Zaccagni e Patric, salvo clamorosi miracoli dello staff medico, non saranno a disposizione per il big match di Champions League. Situazione leggermente migliore per l’esterno, che mira a tornare tra i convocati almeno per la sfida di domenica.