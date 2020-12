Lazio Bayern Monaco, Cucchi: «Non ci dobbiamo fasciare la testa prima di romperla»

Riccardo Cucchi ha commentato alla radio ufficiale della Lazio il sorteggio degli ottavi di Champions League: le sue parole

«La Lazio avrà di fronte la squadra più forte, sarà difficilissimo ma verrà affrontato con orgoglio. Non ci dobbiamo fasciare la testa prima di romperla, anche se per me il Bayern Monaco è la squadra più forte d’Europa. Avrei preferito il Real Madrid, ma pazienza. Quando si arriva agli ottavi è difficile poter fare una scelta. Se i biancocelesti dovessero riuscire a passare il turno, sarebbero proiettati tra i protagonisti della competizione, se così non dovesse essere bisogna tenere in conto il divario tecnico. Servono coraggio e orgoglio. Quale stimolo migliore del Bayern Monaco. Non essere obbligati a vincere è un vantaggio»