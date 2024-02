Verso il Bayern, Sarri prepara la sfida di Champions: la situazione infortunati in casa biancoceleste a 2 giorni dalla sfida

Dopo la vittoria di Cagliari, la Lazio è pronta a ritornare in campo e lo farà nella giornata di mercoledi, quando affronterà il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di Champions League.

Come riportato da il Corriere dello Sport, Sarri ha concesso il lunedi libero ai ragazzi, che si troveranno domani a Formello per iniziare a preparare la sfida. Nuova risonanza oggi per Patric, ancora alle prese con il problema all’omero. Per il difensore, difficile l’impiego contro i bavaresi, ma l’idea di portarlo in panchina c’è. Stesso discorso per Zaccagni, che sta recuperando dal problema al piede.