Lazio Bayern, il divario coi tedeschi è troppo ampio. Peggio di così…

Il giudizio de Il Messaggero, critico nei confronti della Lazio, troppo distante in termini di qualità dal Bayern Monaco

Serata no, decisamente no. La Lazio esce con le ossa rotte dal confronto con il Bayern Monaco, Il Messaggero non risparmia critiche nei confronti dei biancocelesti, apparsi troppo inferiori ai bavaresi.

Tre gol regalati e un autorete condanno la squadra di Inzaghi, che ci mette tanto del proprio per spianare la strada ai tedeschi, così come l’arbitro. Peggio di così insomma, non poteva andare. La tensione e la non abitudine a disputare simili match, ha giocato un brutto scherzo.