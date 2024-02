Lazio Bayern Monaco, Badiani: «Quella sfida me la ricordo molto bene. Vi spiego perché». Le parole dell’ex giocatore

Torna in scena Lazio – Bayern Monaco per gli ottavi di Champions League. La prima partita in assoluto tra le due squadre è stata giocata il 17 settembre del 1974, un’amichevole tra i campioni d’Italia e i campioni d’Europa con 60mila spettatori sugli spalti. “Quella sfida me la ricordo molto bene, fu uno degli ultimi incontri prima dell’inizio del campionato”, dice Roberto Badiani, ex centrocampista biancoceleste, ai taccuini de Il Cuoio.

Quella gara ha rappresentato un primo assaggio di Coppa Campioni, che la Lazio di Maestrelli però non ha mai giocato a causa della squalifica dopo lo scontro con l’Ipswich Town: “Fu una bella ingiustizia, una punizione di questo tipo non c’è mai stata e non si è più rivista”, dice Badiani. Nonostante tutto, il match amichevole contro i tedeschi è stato suggestivo e sicuramente indimenticabile.

Di quegli anni Badiani non dimentica il rapporto con Tommaso Maestrelli: “Mi disse che mi voleva alla Lazio”. Per lui è stato un maestro, un padre e una persona eccezionale: “Sono contento di avergli regalato una delle gioie più grandi, segnando quel gol a Como che valse la salvezza”.