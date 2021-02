Lazio Bayern, Marchisio dubbioso per il mancato rigore: «Ma su Milinkovic tutto a posto?»

Farà molto discutere il possibile rigore non ravvisato dall’arbitro per il fallo di Boateng su Milinkovic-Savic. Il tweet di Marchisio

Orel Grinfeeld protagonista – in negativo – di Lazio-Bayern Monaco. Il fischietto israeliano non ha fischiato un fallo da rigore piuttosto solare su Milinkovic-Savic da pare di Boateng. Il contatto tra i due giocatori sembra esserci, da verificare se il serbo si trovasse già in area (e quindi rigore) oppure al limite della stessa (in questo caso sarebbe stato punizione).

Anche Claudio Marchisio su Twitter si è detto stupito per la decisione del direttore di gara. L’ex Juve ha fatto tweet con all’interno una domanda che ci siamo posti tutti.