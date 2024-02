Lazio-Bayern, la Uefa sceglie un nome a sorpresa il man of the match: i dettagli - Lazio News 24

Lazio-Bayern, la Uefa alla luce della sfida di Champions ha scelto il nome del migliore in campo: ecco di chi si tratta

Il primo round di Lazio-Bayern se lo aggiudica la formazione di Sarri, che volerà a Monaco di Baviera dando un segnale chiaro al doppio confronto. A decidere la sfida è stato Immobile, e al termine della partita la Uefa ha scelto il migliore in campo, e non è l’attaccante partenopeo ma Guendouzi. Il francese viene premiato per la sua sontuosa prestazione in campo decisiva per la vittoria.