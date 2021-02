Lazio Bayern, febbre da Champions League: i giocatori fremono sui social – FOTO

Da Correa a Escalante passando per Leiva e Acerbi tutti i giocatori della Lazio non vedono l’ora di tornare in campo per la Champions League

Cresce l’attesa e con essa anche la voglia di scendere in campo in una di quelle serate dove si possono scrivere pagine di storia. La Lazio domani sera scenderà in campo contro il Bayern Monaco nell’ottavo di andata di Champions League e i giocatori non vedono l’ora.

Come testimoniano i post social tutti i biancocelesti fremono dalla voglia di sentire la musichetta della massima competizione europea e vivere una notte indimenticabile.

