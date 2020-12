La Lazio affronta il Brugge in Champions: un punto vorrebbe dire qualificazione

La Lazio affronterà il Brugge in Champions questa sera in un match letteralmente da dentro o fuori. Alle 18:55, le squadre scenderanno in campo allo Stadio Olimpico di Roma. Come sottolineato dai maggiori quotidiani sportivi, basterebbe un punto ai biancocelesti per ottenere una qualificazione che manca ormai da 30 anni. Sarebbe ovviamente la prima dell’era Lotito.