Lazio, Baroni per un risultato storico: può essere il primo a riuscirsi

Lazio che affronterà il Cagliari allo Stadio Olimpico di Roma, mister Baroni va alla ricerca di tre punti che potrebbero essere a suo modo storici

La Lazio ospiterà il Cagliari allo Stadio Olimpico in una gara dove i biancocelesti sono sicuramente i favoriti, ma sarà tutt’altro che facile superare i sardi. Baroni con una vittoria centrerebbe un risultato a suo modo storico.

Un eventuale successo nel match di oggi porterebbe i biancocelesti a 10 vittorie nelle prime 14 uscite stagionali (comprese Serie A ed Europa League). Nella storia del club nessuno ha ottenuto mai questo risultato. Al momento sono 9: 6 in campionato e 3 in coppa, come accadde con Petkovic nella stagione 2012/13.