Lazio, Baroni fa rinascere l’attacco: che abisso con il 2023/24

Lazio all’attacco, mister Baroni ha costruito una fabbrica del gol. Il confronto con la stagione passato è incredibile

Una Lazio che vince e fa divertire quella di mister Marco Baroni. Dopo dieci giornate di Serie A i biancocelesti hanno realizzato 22 gol, andando a segno in tutte le giornate esclusa la gara all’Allianz Stadium contro la Juventus (giocata in inferiorità numerica per circa 70 minuti).

Una vera macchina da gol, questa è la vera grande differenza con la passata stagione. Nel 2023/24, a questo punto, la squadra allora guidata da Sarri aveva realizzato appena 13 reti. Meno ampia invece la differenza di punti, 19 oggi mentre un anno fa erano 16.