Lazio, Baroni prepara il richiamo fisico in vista del prossimo tour de force

Lazio, Marco Baroni prepara un richiamo fisico per la squadra in vista dei prossimi impegni ravvicinati dei biancocelesti

Marco Baroni aspetta la Lazio a organico completo dopo la sosta nazionali per preparare il tour de force di nove partite in 30 giorni che affronteranno prima del nuovo anno. Si parte dal Bologna, poi Lugodorets, Parma, due volte il Napoli (in casa in Coppa Italia e al Maradona in Campionato), Ajax, Inter, Lecce e Atalanta.

Come riportato dal Messaggero il tecnico ha pronto un richiamo fisico per i calciatori al loro ritorno dalle nazionali: i risultati della prima parte di stagione sono dipesi dal lavoro fatto in ritiro in estate e il tecnico teme che un calo fisico possa compromettere quanto di buono visto fino ad oggi.