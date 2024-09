Lazio, Baroni: «Coppia Dia-Taty? Nella mia carriera ho giocato anche con quattro attaccanti. Su di LORO dico che…». Le parole del tecnico

Lunga intervista ai microfoni di Dazn per il tecnico della Lazio Marco Baroni, che ha parlato di alcuni singoli, tra cui i nuovi Dele-Bashiru e Noslin. Queste le sue dichiarazioni.

COPPIA DIA-TATY– «Coppia Dia-Taty? Nella mia carriera ho giocato anche con quattro attaccanti, bisogna trovare gli equilibri e ci stiamo lavorando. Loro sono due giocatori forti e non è detto che non possano giocare insieme. Zaccagni capitano? È stata una mia scelta perché è un ragazzo che si è legato fortemente alla società, è in Nazionale ed è un riferimento. Proprio per questa rappresentanza esterna credo che sia il giocatore ideale. Avrà, dall’interno, il sostegno dei tanti capitani che ho in rosa. Obiettivi? Dobbiamo guardare solo noi stessi, perché tutto passa da quello che faremo in campo, in allenamento e dalla dedizione che ci metteremo. Sarà importante lavorare nella compattezza, negli equilibri, nell’aggressività, nella determinazione e anche nello sviluppo della manovra ».