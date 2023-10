Lazio, ballottaggio Rovella-Cataldi: Sarri sicuro, presa la decisione

Nicolò Rovella o Danilo Cataldi, il tecnico della Lazio non ha più dubbi, ecco chi ha vinto il ballottaggio biancoceleste

Nicolò Rovella o Danilo Cataldi? Una domanda che più volte in questo inizio di stagione si saranno domandati i sostenitori della Lazio, e primo tra tutti, il tecnico Maurizio Sarri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport stamane, lo stratega biancoceleste sembrerebbe aver sciolto le riserve.

L’ex Monza, si legge, avrebbe superato proprio il numero 32, ironia della sorte, proprio grazie a Cataldi stesso. Il centrocampista infatti, si sarebbe prodigato proprio per insegnare al suo nuovo compagno come performare al meglio nel ruolo ricucitogli da Sarri. A prescindere dalle gerarchie in campo, quel che è certo è che i capitolini avranno bisogno di entrambi i giocatori al massimo delle loro potenzialità per il proseguo della stagione.