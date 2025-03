Lazio, insieme ad Avis per l’importante iniziativa: tutti i dettagli

La Lazio raccoglie l’appello di Avis Roma sulla grave carenza di sangue: tutti i dettagli dell’iniziativa

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– La S.S. Lazio raccoglie l’appello di Avis Roma sulla grave carenza di sangue che in questo momento investe la città e chiede un aiuto concreto ai tifosi biancocelesti. In occasione di Lazio-Torino, possono recarsi presso il punto di raccolta sangue che sarà istituito in Piazza Lauro De Bosis, adiacente il palazzo H del CONI per compiere un semplice ma enorme gesto di amore: donare il sangue attraverso l’Avis e a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Chi vuole rispondere all’appello e donare il sangue, può farlo sabato 29 marzo, dalle 07:30 alle 14:00, domenica 30, dalle 07:30 alle 14:00 e lunedì 31 dalle 08:00 alle 12:00. Tutti i donatori, lasciando i propri contatti, avranno la possibilità di ricevere un biglietto omaggio per la partita di Campionato Serie A Enilive Lazio-Parma. Gli abbonati potranno regalarlo ad un amico.

Requisiti per donare:

È consentita una colazione leggera (The, caffè, succhi, biscotti secchi)

Età compresa tra i 18 e i 65 anni

Peso non inferiore ai 50 kg

Buono stato di salute