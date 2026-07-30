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Lazio Avellino, cambio di programma! Varia l’orario: la nota ufficiale
Lazio Avellino, l’amichevole subisce una variazione di orario! Tutte le info nel comunicato ufficiale
Nuova modifica nel programma estivo della Lazio: il test amichevole contro l’Avellino non si disputerà più all’orario inizialmente previsto. Il club biancoceleste ha infatti comunicato attraverso una nota ufficiale la variazione della gara, con il fischio d’inizio anticipato sempre nella mattinata. La sfida rappresenterà un’altra occasione per Gennaro Gattuso di valutare la condizione della squadra, provare soluzioni tattiche e concedere minuti ai giocatori della rosa in vista dei prossimi impegni stagionali. Vi riportiamo la nota:
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NOTA – «La S.S. Lazio rende noto che il fischio d’inizio dell’amichevole contro l’Avellino, in programma sabato 1° agosto presso il Training Center di Formello, è stato anticipato alle ore 9:30.
Il match sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTubedel Club, DAZN e Sportitalia».
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