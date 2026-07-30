Niente Lazio per Espí: inserimento del Real Madrid con l’indennizzo della clausola

Lazio sfumata: il Real Madrid piomba su Carlos Espí ed è pronto a versare i 25 milioni della clausola: le novità

Le dinamiche del calciomercato internazionale riservano spesso colpi di scena imprevedibili capaci di ridisegnare gli equilibri tra i top club europei. Con Gonzalo Garcia sempre più vicino a raggiungere l’ex tecnico Alvaro Arbeloa al Fulham, il Real Madrid non perde tempo e individua immediatamente il profilo ideale per rinforzare la rosa a disposizione di Josè Mourinho. Come rivelato e anticipato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, i Blancos si sono inseriti con decisione nella corsa per Carlos Espì, gioiello di proprietà del Levante che era finito nei mesi scorsi anche nel mirino dei club italiani, come la Lazio. Un’accelerazione improvvisa che scombina i piani delle pretendenti e accende la lotta sul campo delle trattative estive.

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L’inserimento del Real Madrid e la clausola di Carlos Espì

L’offensiva dei Blancos nasce dalla necessità di cautelarsi di fronte alle partenze nel reparto offensivo e di anticipare la folta concorrenza dei club d’oltremanica. Per assicurarsi il cartellino del promettente classe 2005, il Real Madrid non dovrà affrontare ostacoli insormontabili dal punto di vista economico. Il contratto dell’attaccante prevede infatti una clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro, una cifra considerata assolutamente alla portata e facilmente aggredibile dalle casse del club madrileno. La dirigenza intende sfruttare questa opzione in tempi brevi per bruciare sul tempo le società inglesi e consegnare a Josè Mourinho un elemento di sicuro affidamento.

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La Lazio si defila e punta su Santiago Gimenez

L’inserimento prepotente della formazione spagnola ha di fatto estromesso i club che da tempo seguivano gli sviluppi della situazione in Spagna. La Lazio guidata da Gennaro Gattuso, dopo aver monitorato a lungo il talento del Levante, aveva deciso di fare un passo indietro già da diversi giorni a causa dell’aspra concorrenza proveniente dalla Premier League. Sfumato questo obiettivo, i biancocelesti hanno immediatamente virato su altri fronti caldi, sondando con attenzione la pista che porta a Santiago Gimenez, attualmente chiuso nelle gerarchie del Milan da Gonçalo Ramos.