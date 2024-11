Lazio, attenta al Bologna: c’è un dato che spaventa i biancocelesti

Lazio che affronterà il Bologna domenica in campionato. La squadra di Vincenzo Italiano sarà una squadra tutt’altro che semplice da affrontare

Domenica allo Stadio Olimpico la Lazio affronterà il Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano occupa al momento l’ottavo posto in classifica con 18 punti ed ha una gara da recuperare, al Dall’Ara con il Milan.

I felsinei nascondono non poche insidie, in campionato infatti hanno perso solamente una volta. L’unica sconfitta, arrivata in casa del Napoli, risale addirittura alla seconda giornata, parliamo del 25 agosto. Da quel momento in poi per i rossoblù sono arrivati 17 punti in 10 gare.