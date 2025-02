Lazio, attacco scatenato: può finire la stagione in tripla cifra! il confronto con la scorsa stagione e la proiezione

Lazio, l’attacco dei biancocelesti viaggia a ritmi altissimi: il confronto con lo scorso anno è clamoroso, la squadra di Baroni può arrivare a 100 gol?

L’attacco della Lazio con la cinquina rifilata al Monza continua a viaggiare a ritmi altissimi: come riportato dal Corriere della Sera i gol segnati in questa stagione sono già 65. Superato così già i numeri della scorsa stagione, che aveva finito con 61 gol in totale. Di questo passo le proiezioni per fine anno sono da far girare la testa: può arrivare a 98/99 o anche in tripla cifra.

Solo tre volte nella sua storia la Lazio ha superato le 100 reti stagionali: nel 1999/00 e 2000/01 con Eriksson in panchina i gol erano stati rispettivamente 109 e 100, mentre nel 2017/18 la squadra di Inzaghi ne aveva segnati 123, con Immobile che ne realizzò ben 41.