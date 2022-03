Attacco a cinque stelle: la Lazio segna più di tutti

Lazio, attacco a cinque stelle: dall’inizio del 2022, nessuno ha segnato di più. Finalmente la squadra ha trovato un equilibrio

La Lazio di Sarri ha ingranato e adesso non si ferma più. La squadra ha trovato finalmente un punto d’equilibrio tra la forza offensiva e la tenuta difensiva, confermandosi una vera e propria macchina da gol (57 in questo campionato, seconda solo all’Inter a quota 60).

Come riporta il Corriere dello Sport, nel 2022 l’attacco ha messo a segno 18 reti in 9 partite, vincendo per quattro volte 3-0: nessuna delle squadre in corsa per lo Scudetto ha fatto meglio. La media è da capogiro: 2 gol ogni 90 minuti. La Lazio finalmente ha iniziato a divertirsi…e divertire.