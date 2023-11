Lazio, attaccanti in crisi. Pedro spiega: «Ecco perché quest’anno facciamo fatica»

Lazio, l’attaccante spagnolo ha parlato in conferenza stampa parlando della fatica in fase realizzativa della squadra

In conferenza stampa alla vigilia della delicata gara di Champions della Lazio con il Celtic, Pedro ha parlato cosi della difficoltà della squadra riguardo il reparto offensivo

FASE OFFENSIVA INEFFICACE – «Non lo so, dobbiamo migliorare tutti noi attaccanti. Lo sappiamo e siamo consapevoli di dover fare male. Credo sia anche una questione di gioco perché quando hai la partita in mano crei più occasioni. Ci lavoriamo e facciamo autocritica, non ci nascondiamo. Cerchiamo tutti di lavorare e di fare meglio. L’anno scorso quando c’era un’occasione inquadravamo sempre lo specchio. Cerchiamo di recuperare forma, gioco e fiducia per avere anche una squadra più cinica in questo senso»