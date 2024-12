Lazio Atalanta, i biancocelesti devono stare attenti a questo dato: come la Dea solo il Liverpool

Lazio Atalanta, questa sera all’Olimpico lo scontro diretto: la squadra di Baroni dovrà prestare molta attenzione, la Dea in questo è al top in Europa

Questa sera Lazio Atalanta è una sfida decisiva per le ambizioni dei biancocelesti, che ospiteranno all’Olimpico la capolista della Serie A.

Una sfida difficile per la squadra di Baroni, perchè l’Atalanta che arriva questa sera a Roma è alla sua undicesima vittoria consecutiva su un totale di 13 in tutto il girone d’andata: come riportato da la Gazzetta dello Sport solo un’altra squadre nei top 5 campionati europei ha avuto un numero di vittorie pari a quello dei bergamaschi ed è il Liverpool, che ha fatto la sua tredicesima vittoria nel turno di Boxing Day e quindi questa sera, in caso di un nuovo successo, la squadra di Gasperini potrebbe allungare di nuovo.