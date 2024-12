Lazio Atalanta, il 2024 si chiude all’Olimpico: prosegue la vendita dei biglietti

Lazio Atalanta sarà la gara che andrà a chiudere l’anno solare. Lo Stadio Olimpico si prepara alla sfida in programma il 28 dicembre

Il 2024 dei biancocelesti si chiuderà davanti ai propri tifosi, con l’opportunità di riscattare quanto accaduto ieri. Allo Stadio Olimpico, alle ore 20:45 di sabato 28 dicembre, andrà in scena Lazio–Atalanta. La vendita dei tagliandi per la gara valida per la 18esima giornata di Serie A è aperta ormai da tempo.

Curva Nord, Distinti Nord, Tevere Parterre e Tevere lato Nord sono esauriti. Sono rimasti pochi posti nella Tribuna Tevere lato Sud. Maggiore disponibilità in Tevere Top, Distinti Sud, Curva Sud e Tribuna Monte Mario.